Siglato accordo di sponsorizzazzione tra Itt di Barge e comune di 55mila euro

Alla luce dell’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), che ha disciplinato la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di alcuni strumenti di provvista delle risorse finanziarie, tra cui i contratti di sponsorizzazione, il Comune di Barge e la Società ITT Italia S.r.l. hanno siglato un Accordo di Sponsorizzazione, in forza del quale detta Società si impegna nei confronti del Comune di Barge a sponsorizzare parzialmente alcuni interventi pubblici sul territorio comunale.



E’ stata prevista in particolare una sponsorizzazione per un importo complessivo di Euro 55.000,00 oltre IVA, di cui Euro 45.000,00 oltre IVA per progettazione e lavori di recupero dell’ex stazione ferroviaria di Barge ed Euro 10.000,00 oltre IVA per eventi culturali e sociali organizzati dall’Amministrazione Comunale e dal Consiglio di Biblioteca nel corso dell’anno 2020.



Tale impegno viene assunto dalla Società ITT, in veste di Sponsor, a fronte della concessione, da parte del Comune, del diritto di sponsorizzazione di durata pari ad anni venticinque, a decorrere dalla firma del contratto. Questo importante Accordo è stato sottoscritto lo scorso 30 luglio, presso il Palazzo Comunale di Barge, dalla Sindaca Prof.ssa Piera Comba e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ing. Carlo Ghirardo.



La Sindaca Prof.ssa Piera Comba, a nome dell’intera Amministrazione Comunale esprime particolare soddisfazione per l’Accordo siglato, e rivolge un sentito ringraziamento alla Società ITT Italia S.r.l. per questo prezioso sostegno economico, di particolare importanza e utilità per l’intera comunità bargese.



La sindaca Piera Comba