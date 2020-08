Tallone: "Non è mia intenzione disconoscere e svilire il ruolo del sindacato e della rappresentanza sindacale"

Il Tribunale di Cuneo, in funzione di Giudice del Lavoro dichiara il carattere antisindacale del comportamento del Comune di Fossano, consistito nella pubblicazione della lettera del Sindaco p.t. sui quotidiani on line CUNEODICE.IT, il 14/5/2020, IDEAWEBTV.IT, il 14/5/2020, TARGATOCN.IT il 15/5/2020 e LA STAMPA ON LINE, il 16/5/2020;



Ordina alla parte convenuta la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti e per l’effetto. Ordina al Comune di Fossano la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento nonché di una nota di rettifica del contenuto della lettera de qua, per una volta sui medesimi quotidiani on line;

Condanna parte convenuta a pagare le spese processuali sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3645,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.



Si comunichi.



Cuneo, 06/08/2020



Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Paola Elefante





Di seguito, la nota di rettifica a firma del Sindaco p.t. del Comune di Fossano, TALLONE Dario.



“Con riferimento alla mia lettera pubblicata sui quotidiani on line “Cuneodice.it” , “Ideawebtv.it”, “Targatocn.it” e La Stampa on line ed al conseguente ricorso per condotta antisindacale promosso dalle organizzazioni sindacali FP CGIL e CISL FP avanti al Tribunale di Cuneo, voglio precisare che l’espressione di chiusura della lettera - “In conclusione voglio lanciare un messaggio ai dipendenti: quando avete un problema alzate il telefono e chiamatemi, assieme tutto si può risolvere senza doversi affidare a chi forse più che ai diritti dei lavoratori pensa ad aumentare il numero delle tessere”- è stata una esternazione frutto della tensione di quei giorni. Non è stata e non è mia intenzione disconoscere e svilire il ruolo del sindacato e della rappresentanza sindacale nonché l’importanza del confronto”.



TALLONE Dario

Sindaco di Fossano