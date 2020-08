A fuoco residenza per anziani a Dogliani, evacuati e trasferiti 40 ospiti, almeno 6 ricoverati per inalazione di gas

Intervento di vigili del fuoco e 118 nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto, per un incendio nella casa di riposo di Dogliani, in via Ospedale.

Si tratta del vecchio ospedale doglianese recentemente riconvertito a Rsa ora gestita dalla Serena Orizzonti. Stando alle prime informazioni l'incendio sarebbe divampato intorno alle ore 14. Sul posto vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo per evacuare il piano e trasferire 40 ospiti.

Non si conoscono al momento le cause dell'incendio. Articolo in aggiornamento.

AGGIORNAMENTO ORE 15,23: sarebbero almeno sei le persone ricoverate in via precauzionale per inalazione da gas a seguito dell'incendio divampato oggi pomeriggio. Coinvolto il primo piano della struttura Sacra Famiglia - Serene Orizzonti. Intervenute diverse squadre permanenti dei vigili del fuoco da Cuneo e Mondovì coadiuvati dai volontari di Bra, Morozzo e Dogliani. Sul posto oltre a diverse ambulanze intervenute per il trasporto degli ospiti e il primo soccorso alle persone che hanno inalato gas. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri.