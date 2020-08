Bambino soccorso nei pressi della diga del Chiotas per una distorsione dal soccorso alpino

Nel pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto, i tecnici del soccorso alpino di Cuneo sono intervenuti nei pressi della diga del Chiotas, sul percorso per il Rifugio Genova, a seguito della richiesta di soccorso per una sospetta distorsione ad arto inferiore di un bambino.



A lanciare l'allarme il padre che lo accompagnava. Il bambino è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino che lo hanno trasportato insieme al padre nei pressi dell'auto dove li attendeva la madre. Non sono stati richiesti ulteriori accertamenti sanitari.