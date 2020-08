"Ciao Appo, ricorderemo per sempre il tuo sorriso e la tua voglia di vivere": Savigliano si ferma per l'ultimo saluto a Marco Appendino, morto nella tragedia di Castelmagno

Dolore e commozione, a Savigliano, dove sono stati celebrati i funerali di Marco Appendino, il 24enne che era alla guida del Defender precipitato a Castelmagno nella tragica notte tra martedì 11 e mercoledì 12 agosto.



Le esequie si sono svolte nella chiesa parrocchiale di San Giovanni, celebrate da don Mario Gaino: "Preghiamo per lui e con lui, perché lui c'è ancora: è in cielo con Dio"



Amici, parenti e conoscenti si sono stretti attorno ai famigliari, provando a lenirne il dolore ed occupando ogni posto disponibile all'interno della chiesa, il sagrato ed il vicolo adiacente.



Il messaggio dei ragazzi della frazione Chiotti, amici fraterni di Marco: "Ciao Appo... Ricorderemo per sempre il tuo sorriso, la tua voce, la tua voglia di vivere, le passeggiate sui monti, le risate, le spaghettate, le notti a cercare le stelle... Ora siete voi i ragazzi delle stelle che vegliano su di noi... Aiutaci a rinforzare la nostra fede e continua a essere il fratello maggiore di Elia, Nicolò, Camilla, Samuele, hanno bisogno di te... "



Nel terribile incidente hanno perso la vita altri quattro giovanissimi, i cui funerali si sono svolti nei giorni scorsi.