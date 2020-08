Cuneo, due nuovi interventi della polizia nell'area del Movicentro: "Basta con atteggiamenti sconsiderati che invitano i perdigiorno ad accamparsi nella nostra città"

“ Prosegue lo sconsiderato atteggiamento di alcune realtà e membri della cittadinanza, che continuano a suggerire alle persone senza fissa dimora di accamparsi al Movicentro: io e il sindaco non sappiamo più come spiegarlo che si tratta di una soluzione molto pericolosa ”.

Le parole sono del questore di Cuneo Emanuele Ricifari , e commentano due nuovi interventi della polizia nella zona del Movicentro di Cuneo, per sedare due violenti alterchi (di cui uno nato in risposta a un furto).

Coinvolti nel primo litigio un cittadino marocchino e uno nigeriano – entrambi del 1995 – che nella serata di ieri (17 agosto) hanno discusso in modo particolarmente violento per ragioni non del tutto chiare, richiedendo appunto l’intervento di una volante di passaggio. Il secondo, invece, è avvenuto alla stazione dove un nigeriano classe ‘94 ha pizzicato un altro uomo straniero in possesso del suo cellulare (che quella mattina aveva scoperto mancare dai propri effetti personali assieme a una piccola somma in denaro contante): il ladro ha risposto con violenza al nigeriano e si è dato alla fuga. La polizia è attualmente sulle sue tracce.