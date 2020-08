A Barge arriva “Attraverso la Memoria” con camminate collettive per ricordare l'esodo biblico

Anche Barge parteciperà attivamente all’iniziativa denominata “Attraverso la Memoria”, realizzata a cura del Comune di Borgo San Dalmazzo e giunta quest’anno alla sua ventiduesima edizione.



Si tratta di un evento articolato in una serie di camminate collettive, per ricordare l'esodo biblico di oltre mille ebrei avvenuto dal 9 al 13 settembre 1943 dal Paesino Francese di Saint Martin-Vésubie, al seguito della IV Armata, verso le vallate cuneesi alla ricerca di una via di salvezza.



Tra il mattino del 9 settembre e il mezzogiorno del 13 settembre 1943 circa mille ebrei, concentrati nella residence forcée di Saint-Martin-Vésubie dalle autorità di occupazione italiana, salirono i sentieri che conducevano in Italia, attraverso il Colle di Ciriegia (m. 2543), per sfuggire al feroce sterminio nazifascista. Profughi da tutta Europa, tra cui bambini di pochi mesi e persone anziane, scesero in Valle Gesso alla ricerca di un rifugio, che per 340 di loro non fu tale ed ebbe come tragico epilogo la deportazione ad Auschwitz nel novembre 1943.



Ogni anno una serie di camminate articolate in più giornate ricordano quei momenti tragici della nostra Storia. Anche Barge quest’anno prenderà parte attiva a questa iniziativa, ospitando, presso il Cinema Comunale in data giovedì 10 settembre p.v. dalle 9,30 alle 13,00, la Giornata di chiusura del progetto “Ter.Re Resistenti” e restituzione alla Comunità.



Interverrà la Sindaca del Comune di Barge Prof.ssa Piera Comba, che curerà la presentazione.



Seguiranno i saluti istituzionali della Fondazione Compagnia di San Paolo, maggior sostenitore del progetto, di Paolo Mellano del Politecnico di Torino DAD e di Pierluigi Garelli, dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo.



Si terrà quindi la lectio “Paesaggi partigiani” a cura di Aimaro Oreglia d’Isola del Politecnico di Torino DAD, in conversazione con Giovanni De Luna dell’Università degli Studi di Torino.



Seguirà la presentazione della nuova edizione del libro “Camilla. Maria Rovano, un’ostetrica partigiana” - edito da Fusta a giugno 2020 - a cura di Livio Berardo, dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo e delle autrici Giulia Beltramo, Piera Comba, Daniela Bernagozzi e Maria Cristina Colonna.