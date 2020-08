A Chiusa Pesio arriva il documentario “Attimi di natura” di Roberto Audino

Mercoledì 26 agosto la rassegna “Cinema in cortile”, giunta alla 25esima edizione e ospitata nel cortile dell’ex ospedale di via Giovanni Mauro 8 a Chiusa di Pesio, si arricchisce di un appuntamento speciale. Alle 21 verrà proiettato il documentario “Attimi di natura” realizzato da Roberto Audino.



La voce narrante del tecnico faunistico Bepi Audino guiderà il pubblico lungo le spettacolari immagini catturate da Roberto Audino in un anno trascorso a scoprire i segreti più nascosti della fauna delle nostre Alpi. L’evento, a ingresso gratuito, si terrà in collaborazione con l’associazione “Cercando il cinema”, il Comune di Chiusa di Pesio, la Pro Loco Turismo in Valle Pesio e la sezione FIDC di Chiusa di Pesio.