Continuano gli appuntamento di “Agosto in corto. Peveragno Capitale cinematografica del cortometraggio”

Le sorprese non finiscono mai. L’Associazione Culturale Gli amici, nell’ambito di AmiCorti Film Festival, ha organizzato altre imperdibili serate per promuovere il cinema e il territorio peveragnese. Due sono gli appuntamenti da segnare in agenda: domani, martedì 18 agosto, e venerdì 21, presso il Cortile di Casa Lorenzo Ambrosino, Via Vittorio Bersezio, 22, 12016 Peveragno.



Continua la rassegna di cortometraggi dal titolo “Agosto in corto. Peveragno Capitale cinematografica del cortometraggio”, promossa dall’Associazione Culturale GLI AMICI, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Peveragno, organizzata presso il Cortile di Casa Lorenzo Ambrosino, nel rispetto delle misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso.



La serata del 18 agosto, comincerà alle ore 20.30, con la proiezione di Aggrappati a me, regia di Luca Arcidiacono, dove il protagonista è Filippo, un giovane venticinquenne schivo e introverso, che viene fermato in tram da Alice, una bambina con la sindrome di Down, e che gli chiede di accompagnarla a casa dopo aver perso di vista la madre. Poi seguirà la proiezione di Rondini, regia di Riccardo Petrillo, che racconta la storia degli ultimi tre giorni di un gruppo di partigiani nascosti sulle montagne Piemontesi, prima del sabotaggio del ponte ferroviario di Ivrea, la vigilia di Natale del 1944. Infine alle 21.20 ci sarà la proiezione di Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi, regia di Cosimo Alemà, dove Giulia si prepara a trascorrere un week-end con Lucio. Tuttavia, ad aspettarla nella villa in cui si sono dati appuntamento non trova l’innamorato, ma tre sconosciute, le altre amanti di Lucio che, come lei, hanno ricevuto lo stesso messaggio due giorni prima. L’uomo è irreperibile e tra di loro serpeggia una sola domanda: perché ha voluto riunirle lì?



La serata del 21 agosto, sarà ricca di sorprese, infatti, oltre alla proiezione di alcuni corti, si potrà assistere al documentario Rice to Love del giornalista e filmmaker torinese Stefano Rogliatti. Questo film documentario racconta attraverso testimonianze dirette, le sofferenze e le violenze subite negli anni dal potente esercito birmano. Il documentario ci porta grazie alla Onlus italiana Moses a est della Birmania, nel villaggio profughi del popolo Karen, che da anni sta combattendo la sua guerra per l’indipendenza. Si entra nelle case fatte con il bamboo e nei piccoli appezzamenti coltivati a riso sottratti alle mine antiuomo. Si passa da Yangoon nella ex capitale, per arrivare poi nello stato del Rakhine.



Le proiezioni cominceranno alle 20.30, il primo corto a essere proiettato è il vincitore del premio speciale Ars Nova 2020, Cacciaguida, regia di Davide Del Mare. Qui la storia di chi ha preso le redini di un piccolo molino e l’ha portato a essere uno dei più importanti player al mondo nell’acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano: il Gruppo Casillo. Poi verrà proiettato Linda e Paolo, regia di Riccardo Sinibaldi. Era la Primavera 1978: alla radio si susseguono notizie sui possibili luoghi di prigionia di Aldo Moro. Linda e Paolo, due giovani amanti in crisi, si ritrovano per un incontro clandestino nella casa di campagna dello zio di lui, morto d’infarto alcuni anni prima in circostanze misteriose. Infine verrà proiettato Triangle, regia di Cataldo De Palma, dove protagonisti sono tre amici di vecchia data che si riuniscono alla tradizionale escursione di pesca al fiume. Battute goliardiche, sigarette e birre scandiscono la giornata fino al crepuscolo.



Radunatisi attorno al falò e complice la luna piena, le chiacchiere degenerano nel racconto di una leggenda su di un’antica torre poco distante dall’accampamento. Tra la sfida e il gioco, il trio si avventura nel bosco in cerca della torre abbandonata. Quel che vi trovano però interrompe le risate e la complicità, mettendo in luce segreti e retroscena inaspettati celati dietro l’apparenza di una grande amicizia.

Per partecipare alle serate è necessario prenotarsi al numero +39 3488140888, oppure inviare una mail a info@amicorti.com.



"Grazie alla Onlus Moses - afferma Stefano Rogliatti, giornalista e filmmaker, regista di Rice to Love - sono entrato nel campo profughi di U Way Klo, a Est del Myanmar, dove non c'è acqua corrente né luce. Avevo un'attrezzatura ridotta al minimo, una reflex in uno zaino insieme a frutta disidratata e medicine. Il mio docufilm racconta come, stritolate tra le multinazionali e i governi, le popolazioni locali sono vittime di continue violenze e soprusi. Sono felice che il mio documentario sia proiettato durante una rassegna come questa, dedicata alla sensibilizzazione a importanti e delicate tematiche sociali".