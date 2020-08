Plaid in Stura e Cosmolanghe, proseguono gli appuntamenti delle associazioni Yepp

Prosegue il calendario di eventi delle Associazioni YEPP Langhe e YEPP Stura per coinvolgere i giovani in attività pensate per stare insieme, tornare a vedersi, conoscersi e condividere divertimento ed esperienze in un’estate certamente diversa dalle altre. Questo è lo spirito del progetto “Turna Sì” che dal piemontese prende tutta la voglia di ritrovare amici e conoscerne di nuovi. A proporlo sono i giovani delle Associazioni YEPP Langhe e YEPP Stura che hanno riversato tutta la loro creatività in una serie di iniziative rivolte ai loro coetanei, in particolare dai 13 ai 20 anni.



Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo tramite il bando “Di Nuovo Insieme”, fino a settembre le due Associazioni giovanili nate grazie a YEPP Italia, propongono un ricco calendario di iniziative gratuite con la collaborazione delle Cooperative sociali Caracol ed Emmanuele.





Per informazioni e iscrizioni https://www.yepp.it/turnasi. La prenotazione è obbligatoria



STURA



Giovedì 27 agosto appuntamento con “Plaid in Stura”.



Cineforum in stile “drive-in” sotto le stelle: la proiezione si terrà alle 21 presso il Centro polifunzionale La Gramigna in via Piave 3 a Gaiola. Ogni partecipante è invitato a portarsi una coperta e indossare la mascherina.



I primi 10 iscritti riceveranno un plaid come gadget della serata per guardare comodamente il film!





Sullo schermo il film “Frida” (2002, regia di Julie Taymor): la pellicola è incentrata sulla sofferta e tormentata vita privata della pittrice messicana Frida Kahlo, interpretata da Salma Hayek.





Prenotazione obbligatoria (posti limitati)



Cell. 340 4270385



yeppvallestura@gmail.com



Le prossime proiezioni di “Plaid in Stura”si terranno giovedì 3 settembre e giovedì 10 settembre.



LANGHE





Sabato 29 agosto appuntamento con “Cosmolanghe”.



Una romantica e interessante serata di osservazione delle costellazioni, guidata dall’Associazione Astrofili Celestia Taurinorum. La serata si terrà al Belvedere di La Morra, uno spazio ideale per offrire l'esperienza gratuita d'osservazione guidata. Per via delle misure anti Covid, non verranno utilizzati gli oculari dei telescopi, ma verrà proiettata la galassia e i pianeti in tempo reale mostrando direttamente ciò che viene puntato dal telescopio. Inizio alle ore 21.



Prenotazione obbligatoria (posti limitati)





yepplanghe@gmail.com