La raccolta fondi di “Rientriamo ... al CASA” ha portato i suoi frutti

La raccolta fondi “Rientriamo ... al CASA”, organizzata nel mese di luglio e promossa dall’Associazione Autismo Help in favore della riapertura post-Covid del C.A.S.A. (Centro Autismo e Sindrome di Asperger di Mondovì) ha dato i suoi frutti. Al momento, su richiesta del personale della Neuropsichiatria Infantile, sono stati acquistati con parte dei primi proventi dell’iniziativa, dei flaconi muniti di nebulizzatore per la pulizia delle superfici con soluzione igienizzante.

In occasione dell’evento benefico inoltre, in questi giorni è arrivata una generosa donazione di materiale da parte della ditta Dinamitek (www.dinamitek.com) specializzata in utensileria, ferramenta e attrezzature da lavoro per le imprese e il privato.



L’azienda cuneese infatti ha fornito gratuitamente all’equipe dell’Asl CN1 una ventina di contenitori con coperchio in plastica rigida, molto capienti e robusti, da utilizzare per l’organizzazione del materiale e degli strumenti impiegati dagli operatori specializzati nelle sessioni riabilitative con i bambini affetti da disturbo dello spettro autistico.

"È stata davvero una grande dimostrazione di generosità - commenta l'associazione - e sensibilità verso chi in questo periodo di pandemia ha sofferto, forse più di altri, l’isolamento e la mancanza di socializzazione; una prerogativa di vitale importanza per chi vive la condizione autistica, specialmente nell’età evolutiva e adolescenziale dove la vicinanza e la condivisione sociale con i coetanei produce effetti molto positivi e spesso anche sorprendentemente terapeutici. Ma l’iniziativa a favore dei bambini e ragazzi con autismo continua e per poter partecipare sia a questa che ad altre attività promosse dall’Associazione Autismo Help Cuneo vi invitiamo a scrivere una mail a autismo@autismohelp.it, a visitare il nostro sito www.autismohelp.it o a seguire la nostra pagina Facebook e Instagram."