A 43 giorni dall'incidente la 13enne borgarina Arianna Barale può tornare a casa

Dopo 43 giorni di prognosi a seguito dell’incidente a Mugello, la borgarina Arianna Barale può finalmente tornare a casa dopo una lunga degenza nell’ospedale Meyer di Firenze.



La giovanissima pilota, 13 anni, promessa del motociclismo, aveva subito un forte trauma a inizio luglio durante le prove sul circuito di Mugello nel round di apertura del CIV.



Arianna era finita contro le barriere di protezione provocandosi traumi importanti per cui è stata ricoverata in terapia intensiva.



Tre le fratture rimediate al bacino che hanno causato la lunga convalescenza nel nosocomio fiorentino.



La giovane ora può tornare a casa in attesa di riprendersi e tornare in pista.