Spartan Race, il team OCR Fossano si cimenterà nel circuito internazionale di gare ad ostacoli

"Ringraziamo chi ha voluto credere in noi e nel nostro progetto - dichiarano dal team - a maggior ragione nel momento di difficoltà economica che stiamo vivendo. Abbiamo anche deciso di costruirci un campo di allenamento visto che attualmente, purtroppo, non esiste nella nostra provincia la possibilità di allenarsi in modo così specifico. Speriamo che questo possa essere un segnale per chi ha voglia di investire in una disciplina sportiva che, così come in tutta Italia, anche qui da noi sta crescendo costantemente. Gli obiettivi che abbiamo presentato ai nostri sponsor sono importanti e ambiziosi, noi ce la metteremo tutta e speriamo di renderli orgogliosi della scelta fatta".