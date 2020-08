Volley femminile A1: giovedì sera Bosca S.Bernardo Cuneo alla WeCuneo@Dehor

Le ragazze della BOSCA S.BERNARDO CUNEO in piazza Ex Foro Boario, durante la visita alla Città guidata dall’Assessore Serale (credito Ufficio Stampa Cuneo Granda Volley)

Le ragazze della Bosca S.Bernardo Cuneo incontreranno la città di Cuneo nella serata di giovedì 20 agosto in piazza Ex Foro Boario, nell'occasione vestita a festa per l'iniziativa WeCuneo@Dehor.

A partire dalle 20 la squadra, al lavoro da cinque settimane per preparare la prossima stagione, riceverà il benvenuto di tifosi e simpatizzanti, capeggiati dai Crazy Cats.

La società ha accolto l’invito del Comune, nella persona dell’Assessore alle Attività Produttive Luca Serale, dell’associazione WeCuneo, presieduta da Giorgio Chiesa, e del titolare di Open Baladin Cuneo, Elio Parola.

Paolo Cornero, responsabile marketing e comunicazione della Cuneo Granda Volley: "Accettare un simile invito rappresenta per tutti Noi un onore. Uno spazio aperto, nato con lo slogan di dehor sociale, che ha raccolto i favori della piazza. Saremo lieti di ufficializzare con questa partecipazione la necessità di ‘abbracciare’, anche se solo idealmente, i nostri tifosi. Sono il settimo uomo, l’elemento che da sempre contraddistingue l’essere biancorosso, non vediamo l’ora di sentire il loro calore. Il tutto con la consapevolezza che la ‘normalità’ va ancora ristabilita, insieme e con l’aiuto di tutti".

Elio Parola, titolare di Open Baladin Cuneo: "Abbiamo deciso di legarci al Volley in Rosa perché l’unione fa la forza. Siamo orgogliosamente sostenitori di entrambe le realtà pallavolistiche della nostra Città e crediamo che attraverso i valori dello Sport si possa crescere ulteriormente ed esportare con maggior efficacia il ‘Made in Granda".