Da Amici di Zampa tanti gattini in cerca di una famiglia

L’Associazione Amici di Zampa vi aspetta in località Toppino ad Alba.

Iniziamo col presentarvi alcuni dei tanti gattini che ospitiamo.



Questi tre micini di appena 45 giorni sono stati trovati tra Gallo d’Alba e Valle Talloria.

Erano a bordo strada accanto alla loro mamma appena investita: lei purtroppo non ce l’ha fatta. Adesso loro si trovano in gattile e aspettano una famiglia.

Obbligo di futura sterilizzazione.



Mamma gatta con i suoi tre cuccioli in cerca di una famiglia tutta per loro.

Obbligo di futura sterilizzazione.



Bellissimo gattino di appena due mesi cerca casa! Cerca casa, quindi una famiglia di cui far parte… né orti, cantine o case abbandonate!

Obbligo di futura sterilizzazione.



Questo cane è stato trovato a Mussotto d’Alba, vicino allo Snack Bar... maschio , senza chip. Pensiamo si sia solo allontanato da casa.

Chi lo riconoscesse o lo volesse adottare si trova al canile di Alba.



Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino)

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697