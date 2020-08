75 volte... Visti da vicino: il best Sellers numero 5 di Beppe Ghisolfi

Visti da vicino... nell'epoca del distanziamento sociale. Un best Sellers, quello numero 5 del banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, che vale doppio e che si annuncia da subito come un successo editoriale e commerciale.





Un libro che si colloca, per l'alta qualità dei profili umani e istituzionali narrati, in continuità con i manuali precedenti - ponendo al centro le istituzioni, l'economia reale e la finanza bancaria - e allo stesso tempo rafforza il solco innovativo degli aspetti personali, familiari, affettivi e interiorizzanti dell'autore.

In tendenziale ordine alfabetico affinché ogni nominativo e sostantivo abbia riconosciuta la pari dignità che merita, si parte dall'avvocato Gianni Agnelli, il cui nome è tornato in auge nei tristi giorni seguiti alla scomparsa dello storico amministratore delegato Cesare Romiti, per proseguire con una carrellata di personalità fra sfera pubblica e sfera privata.