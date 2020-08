Adozione del cuore cercasi per il micio investito un mese fa

Arriva dall’associazione "Amici dei mici" di Savigliano l’appello speciale per una adozione del cuore.

Scrive la presidente Enrica Piano: “Questa è la triste storia di un giovanissimo micio investito il 14 luglio scorso. È da quel giorno che vive in una gabbia, sia per le condizioni alquanto critiche, sia perché non ha una casa. La veterinaria Daniela Fraire dell'ambulatorio veterinario di Savigliano gentilmente continua a tenerlo ma dopo piu' di un mese di gabbia la voglia di uscire è tanta. Aveva una emorragia polmonare e la parte posteriore del corpicino spappolata. La coda è stata tagliata, un arto è ancora offeso, non si sa ancora se ne riprenderà l'uso. Siamo ottimisti. Intanto è stato castrato e testato, negativo. È ancora un po' spaventato.

Lo aiutiamo? Grazie". Per rispondere a questo appello: “Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato Enrica tel. 335 230595 #companionanimalforlife #gatto. Adottabile solamente in parte del Piemonte con pre e post affido.

Sempre l’ associazione di volontariato di Savigliano segnala: “oggi i moschettieri sono diventati 5! Giovani, belli, sani e vigorosi! Sembrano sui blocchi di partenza, tanta voglia hanno di uscire dalla gabbia ed incominciare anche loro a vivere in una splendida famiglia che li faccia crescere. Ringraziano la Veterinaria Fraire che sta dando loro ospitalità con tanto affetto, però gradirebbero vedere il cielo, correre, giocare ed essere amati. I 5 gattini sono sverminati e spulciati, hanno poco più di 2 mesi, godono di buona salute. Forza, aiutiamoli".

