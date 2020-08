Agricoltura: Lega, “Successo del mediocredito grazie al nostro lavoro che tutela il Made in Italy” ⁩

“Siamo contenti che a un mese dal lancio della sua operatività il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale abbia garantito prestiti alle imprese del comparto primario pari a 126,1 milioni di euro, rispondendo a 1.397 domande presentate” lo scrivono in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Gian Paolo Vallardi, presidente della medesima Commissione, Rosellina Sbrana, membro della Commissione e William De Vecchis.



“L’accesso anche alle imprese agricole al fondo di garanzia è stato fortemente voluto anche dalla Lega Salvini Premier in Parlamento, che da subito aveva individuato la richiesta di sostegno dell’Agricoltura considerando soprattutto il particolare momento di crisi economica che sta investendo il Paese” affermano i senatori.



“Garantire in tempi rapidi l'erogazione di nuovi finanziamenti è stato un modo aiutare le nostre imprese ma soprattutto il Made In Italy, impegno costante della Lega nell’indifferenza totale di questo governo”.