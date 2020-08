Domani si apre il cantiere del nuovo polo scolastico, il sindaco Gallo: "Giornata importante per Busca"

E’ domani, giovedì 20 agosto 2020, la data di apertura del cantiere della costruzione del nuovo polo scolastico in corso Giolitti destinato alle scuole primarie e medie. Nei primi giorni di questa settimana è stato installato il macchinario necessario e domani la ditta Galfrè di Piasco, che si è aggiudicata l’appalto, incomincerà il lavoro di rimozione amianto delle coperture dei capannoni che hanno ospitato i magazzini del consorzio agrario, appena trasferito nella nuova struttura in via Bealotto.



“Domani giorno dell’apertura effettiva del cantiere del nuovo polo scolastico - dice il sindaco Marco Gallo – è una data importante per Busca. Poter vedere concretizzarsi il nostro più importante progetto di mandato è tanto più significativo ora, in questo periodo di emergenza non ancora superato dal punto di vista sanitario e quanto mai delicato dal punto di vista socio-economico. Il rilancio delle opere pubbliche sarà il vero volano della ripresa a livello nazionale e la necessità di avere scuole moderne, ampie, ecosostenibili e sicure è quanto mai alla luce del giorno. Possiamo perciò davvero essere contenti che Busca si dimostri capace di realizzare progetti come questo”.



La perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale e convalidata dall’ingegner Andrea Turini di Cuneo per la per la rimozione dei tetti in fibro-cemento dai capannoni di deposito era stata approvata dalla Giunta Comunale del 18 dicembre 2019. L’importo complessivo è di 37.194 euro, di cui 33.093 per lavori a base d’asta (compresi gli oneri per la sicurezza pari a 4.235 euro ) e 4.101 euro per somme a disposizione.



L’assegnazione dei lavori è frutto di procedura negoziata su piattaforma elettronica Sintel e la ditta Galfrè Pierpaolo di Piasco è risultata la miglior offerente con un ribasso percentuale del 20,20% sull’importo a base di gara.