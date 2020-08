Dopo il successo del concerto di Ferragosto la Reggia di Valcasotto si apre al pubblico

La splendida cornice della Reggia di Valcasotto nel comune di Garessio è stata teatro del Concerto di Ferragosto (40edizione), trasmesso dalle Telecamere di Rai 3 Piemonte e ha permesso al pubblico televisivo di ammirare uno dei gioielli del patrimonio della Regione Piemonte.



Ora per un periodo di un paio di mesi a far data da ieri, martedì, 18 agosto la Reggia sarà disponibile per visite guidate e per la fruizione pubblica del bene. L’Assessore al Patrimonio esprime soddisfazione per un bene restituito alla collettività per la promozione del territorio e che ha visto l’impegno del settore Patrimonio della struttura regionale che ha lavorato per permettere questa apertura straordinaria.



La delibera approvata ha determinato l’attribuzione in comodato gratuito temporaneo al Comune di Garessio del Castello, facente parte della Residenza Reale di Valcasotto e delle relative pertinenze destinate alla viabilità e sosta dei veicoli, per la gestione e l’organizzazione di percorsi di visita guidate limitatamente alla Cappella Reale, all’ala nord del primo piano, alla Torre Campanaria e alla Corte esterna