Il webinar di Confindustria Cuneo sui contenuti del Decreto Agosto

Nel focus gratuito proposto alle aziende associate sono state illustrate le misure approvate in materia giuslavoristica cona la proroga del divieto di licenziamento, le nuove iniziative del Governo per il sostegno e il rilancio dell’economia, gli adempimenti fiscali e le altre disposizioni più rilevanti



La scelta di Confindustria Cuneo di mantenere aperti gli uffici di corso Dante nei giorni centrali di agosto per continuare a fornire i propri servizi con consulenze ad hoc e con informazioni tempestive e puntuali sulle normative coinvolgenti le imprese ha consentito di organizzare il webinar svoltosi mercoledì 19 agosto, durante il quale sono stati spiegati e chiariti i principali contenuti del “Decreto Agosto” riguardanti le attività imprenditoriali.



Hanno relazionato Valerio D’Alessandro, vicedirettore di Confindustria Cuneo, Laura Bruno del Servizio Fisco e Dogane, Nicolò Cometto del Servizio Credito e Finanza agevolata, Carlo Baudena del Servizio Relazioni Industriali e Veronica Ciccotelli del Servizio Lavoro e Previdenza.



Il seminario on-line è stato seguito da un centinaio di persone, a riprova dell’interesse dell’argomento (il decreto è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” solo pochi giorni prima) e a conferma dell’utilità della prosecuzione del servizio anche nei giorni nei quali negli anni precedenti essi venivano sospesi per ferie.



L’emergenza sanitaria ha cambiato anche abitudini che parevano immodificabili e Confindustria Cuneo ha ritenuto fosse proprio dovere restare al fianco degli associati. La promulgazione del “Decreto Agosto” non ha quindi colto impreparata l’associazione che fin da metà gennaio ha reagito alla diffusione dell’epidemia moltiplicando gli sforzi e restando a disposizione sette giorni su sette, al fine di sostenere gli imprenditori nella stessa comprensione delle normative, spesso di difficile interpretazione, che si sono succedute a ritmo incalzante.



Il focus proposto dagli esperti dell’associazione ha offerto una panoramica su tutte le nuove misure per ogni area tematica, dal lavoro al sostegno e rilancio dell’economia, agli adempimenti fiscali. Al termine delle relazioni sono state fornite risposte puntuali alle domande arrivate sulla chat del webinar.