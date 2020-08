In scadenza il bando di concorso per undici agenti di Polizia Municipale

Si avvicina alla scadenza il termine per partecipare al concorso per la copertura di 11 posti di agenti di Polizia Municipale bandito in forma congiunta dai Comuni di Bra (che si occuperà dello svolgimento del concorso), Corneliano d’Alba, Dogliani e Mondovì, dall’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” e dall’Unione Montana “Alta Langa”. Le domande di ammissione, redatte in formato elettronico, dovranno inviate entro il 27 agosto 2020 alla casella comunebra@postecert.it, unitamente ai documenti richiesti, esclusivamente mediante la posta certificata (PEC) personale dell’interessato. Non verranno accettate domande di partecipazione presentate di persona o spedite con altri mezzi.



L’elenco completo dei requisiti richiesti per poter partecipare al concorso – tra cui l’età non superiore ai 38 anni, il possesso sia della patente A che della patente B e di un diploma di scuola media superiore, la non interdizione e la disponibilità al porto delle armi, nonché la possibilità di utilizzare in via continuativa un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale – è visibile sul bando integralmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bra nella sezione “Selezione Personale / Concorsi” e all’albo pretorio.



Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Personale e Organizzazione al numero 0172.438315 o scrivere a studi@comune.bra.cn.it.