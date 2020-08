Lavori ferragostani per la Protezione Civile di Beinette

Il 13 e 14 agosto, vigilia di ferragosto, alcuni volontari della Protezione Civile di Beinette hanno eseguito lavori sul territorio comunale: è stata abbattuta una betulla pericolante in piazza Salvo, è stato pulito il canale di scolo che mette in sicurezza Via Peveragno e sono state realizzate due piattaforme per la sistemazione di panchine nell'area della Bocciofila.