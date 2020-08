"Santi comuni" rialza il sipario su Lagnasco: la nuova puntata del programma di Padre Pio TV dedicata al comune saluzzese

Sarà ancora il saluzzese ad impegnare la troupe di Santi Comuni, la trasmissione di Padre Pio TV che domenica 23 agosto (ore 13,30) proseguirà il suo viaggio a Lagnasco con una nuova puntata – la terza – dedicata alla “Capitale della frutta”.



Anche questa domenica, il programma televisivo prodotto società Tgevents Television e firmato dalla giornalista Renata Cantamessa accompagnerà alla scoperta del territorio attraverso ricordi, momenti live, testimonianze e interviste esclusive volte a valorizzarne le specificità locali con approfondimenti sulle tradizioni, il turismo religioso, l’arte, l'economia agroalimentare in chiave sostenibile e il suo importante indotto.



25 minuti di approfondimenti realizzati in collaborazione con la Diocesi di Saluzzo che nella prossima puntata avranno come temi la devozione mariana legata a chiese e capelle rurali del territorio, che culminerà nella doppia presentazione emozionale della rubrica “Opere Divine” dedicata alla scoperta della Cappella di San Gottardo e della Confraternita del SS. Crocifisso di Lagnasco.



Quindi la visita ai Castelli Tapparelli d’Azeglio e al suggestivo Giardino delle Essenze, l’affondo sulle attività intraprese dalla Pro Loco e il focus su Fruttinfiore, la mostra nazionale dedicata alla produzione frutticola locale. Un comparto, quello frutticolo, che sarà raccontato anche nel suo legame con i giovani e lo sport attraverso le esclusive interviste a due campioni del panorama agonistico internazionale: l’atleta olimpico Maurizio Damilano, infaticabile marciatore tra i frutteti, e la tennista lagnaschese Camilla Rosatello con il suo “Tennis Stadium”, che proporrà la sua ricetta “FIT” del cuore a base di frutta del territorio.



Un territorio poliedrico e dinamico che Santi Comuni - con la guida di Marco Dottore e Renata Cantamessa – tornerà ad approfondire domenica 23 agosto (ore 13.30) sul canale 145 del digitale terrestre, sul canale 445 di TivùSat e sul canale 852 di Sky. La trasmissione verrà proposta in replica il lunedì alle 22.15, il venerdì alle 16.15 e il sabato alle 9.00. Tutte le puntate potranno essere seguite in diretta scaricando l’app Padre Pio TV o riviste sul canale Youtube Padre Pio TV.





Questi i link delle precedenti puntate:



- Domenica 2 agosto - Lagnasco: https://youtu.be/HvIYqXXc3o8



- Domenica 9 agosto - Saluzzo: https://youtu.be/uM1HnjL3f-



- Domenica 16 agosto – Saluzzo & Lagnasco: https://youtu.be/2SLyhmS88To