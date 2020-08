Ciclismo: Europei Strada 2020, Elisa Balsamo tra le azzurre convocate per Plouay

Il CT Dino Salvoldi ha diramato l’elenco delle atlete convocate per i Campionati Europei su strada 2020, in programma a Plouay (Francia) da lunedì 24 a venerdì 28 agosto.

Tra le azzurre che prenderanno parte alla rassegna continentale anche la peveragnese Elisa Balsamo. La portacolori delle Fiamme Oro e della Valcar - Travel & Service si cimenterà nella prova in linea U23 di mercoledì 26 (partenza alle 9) con Letizia Borghesi, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Elena Pirrone e Laura Tomasi (riserva).

Nella scorsa edizione l’Italia conquistò il secondo posto nel Medagliere per Nazioni grazie alle 9 medaglie conquistate di cui tre provenienti dal settore femminile.

Come ricorda Federciclismo le prove in linea si correranno su di un circuito di 13.6 km, con partenza e arrivo da Plouay, da ripetersi più volte in base alla categoria (sei giri per quanto riguarda la gara di Elisa Balsamo, di 81,90 km). La cronometro è di 25,6 km.