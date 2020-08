Dopo il rogo della “Panda”, a Paesana, in campo anche la Protezione civile per ripulire la piazza dopo l’incendio

Sono intervenute anche le squadre della Protezione civile-Aib di Paesana a margine dell’incendio che stamane ha letteralmente distrutto una Fiat Panda posteggiata in piazza Piave, poco distante dalla tabaccheria Bossa e dalla Trattoria del Giardino.

L’auto apparteneva ad un anziano paesanese quando, nel giro di pochi secondi, è stata avvolta dalle fiamme.

La zona è stata messa in sicurezza dalla pattuglia della Polizia locale di Paesana, accorsa subito sul posto. Il rogo, invece, è poi stato domato dalle squadre dei Vigili del fuoco, intervenute con un’autopompaserbatoio e un mezzo fuoristrada dotato di modulo anticendio.

Estinte le fiamme, e messa in sicurezza l’area del rogo, è stato richiesto l’intervento dei volontari della locale squadra di Protezione civile per le operazioni di pulizia della piazza, sulla quale erano rimasti residui di plastica e gomma fusa.

Due operatori della squadra Aib, con un mezzo pick-up anch’esso dotato di modulo antincendio, hanno lavato con centinaia di litri d’acqua la porzione di piazza Piave interessata dal rogo di stamane.

Sul posto anche il vicesindaco del paese, Marco Margaria, che ha seguito in prima persona i lavori: “A nome mio e dell’Amministrazione comunale, rivolgo il ringraziamento a quanti sono intervenuti quest’oggi in paese. Vigili del fuoco, Polizia locale, ma in particolar modo i volontari AIB.

Dopo averli contattati, sono arrivati praticamente subito e nel giro di poco hanno ripulito l’intera area, come di consueto, andando ben oltre il dovuto, evitando che il lastricato in pietra intorno alla fontana rimanesse rovinato dai residui dell’incendio.

Grazie”.