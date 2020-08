In fiamme una Fiat Panda a Paesana, posteggiata a pochi metri dalla tabaccheria di piazza Piave

Intervento dei Vigili del fuoco, stamane (mercoledì) a Paesana, dove in piazza Piave una Fiat Panda ha improvvisamente preso fuoco, per cause al momento ancora da accertare.



Si apprende che l’auto era posteggiata a pochi metri di distanza dall’ingresso della tabaccheria che si affaccia proprio sulla piazza.



Le fiamme, nel giro di poco, hanno completamente distrutto il veicolo.

Sul posto è subito giunta la pattuglia della Polizia locale di Paesana, che ha bloccato il traffico, in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco.



Successivamente sono intervenute le squadre dei pompieri, che hanno estinto le fiamme e poi messo in sicurezza l’area. Non vi sarebbero feriti.



La colonna di fumo generatasi è stata a tratti ben visibile da altri punti del paese.