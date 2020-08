Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 19 agosto, al Bike Park di Viola Saint Gree.

Coinvolto un uomo di mezza età elitrasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo.



Della persona coinvolta non si conoscono al momento le generalità. Dagli accertamenti dell'equipe medico sanitario l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.