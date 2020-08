Sommariva del Bosco, il sorriso di Mariangela Di Savino si spegne a 46 anni per un male incurabile

Un improvviso e devastante malore si è portato via una giovane mamma. Il decesso di Mariangela Di Savino, 46 anni, ha destato grande cordoglio a Sommariva del Bosco, dove la donna risiedeva e lavorava.



Molti la conoscevano, almeno di vista: Mariangela era infatti commessa di un frequentato supermercato locale. La notizia della sua improvvisa morte ha lasciato tanti increduli. C’è chi ha voluto ricordare la solarità, il carattere dolce e affettuoso e la disponibilità a scambiare volentieri due chiacchiere con tutti.



Il suo sorriso si è spento due anni dopo quello del marito, Francesco La Scala, che era stato stroncato da un malore, mentre era al lavoro come elettricista in un cantiere a Genova.



Per lei sono state inutili le cure, nel giro di poche settimane la malattia l’ha strappata all'affetto dei suoi cari. Oggi la piangono i figli Gabriele e Federico ed i genitori Mary e Rocco. Questa sera alle ore 20.30 il Rosario presso la chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, dove alle ore 16 di domani, giovedì 20 agosto, è in programma il funerale. Non ci sono parole, ma solo dolore e tristezza.