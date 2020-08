Gribaudo critica sull'ordinanza del sindaco di Cuneo: "Daspo serve a poco contro chi è arrivato qui per lavoro stagionale"

La deputata Dem Chiara Gribaudo affida alla sua seguita pagina Facebook una riflessione sull'attivazione del Daspo urbano per evitare i bivaccamenti al Movicentro di Cuneo.

Il post si riferisce all'ordinanza emessa dal sindaco di Cuneo Federico Borgna che consente alla polizia locale di elevare sanzioni fino a 500 euro per chi bivacca in città e in caso di reiterazione procedere al Daspo urbano.

Riportiamo integralmente il post della deputata borgarina del Partito Democratico.

"Credo che il comune di Cuneo abbia fatto davvero molto per garantire un tetto ai senza fissa dimora e ai braccianti della frutta che quest'anno non si sono potuti riparare nel Pas di Saluzzo, chiuso per il rischio Covid. Ma proprio per questo grande sforzo di solidarietà non mi convince la scelta del sindaco di Cuneo di un'ordinanza contro l'occupazione di suolo pubblico. Mi sembra uno strumento che stona con il quadro delle misure messe in campo e soprattutto che non risolve il problema di chi si è accampato al Movicentro. I daspo o le multe servono a poco contro chi è arrivato qui in cerca di un lavoro stagionale, persone indispensabili per la nostra terra e che meritano rispetto e tutela anche se dormono per strada.



Questo non è un problema di ordine pubblico, perciò credo una volta di più che le norme nazionali sull'immigrazione e sui lavoratori che arrivano dall'estero debbano essere modificate. Gli enti locali e il mondo del lavoro rimangono prigionieri di un cattivo quadro normativo costruito dalla destra. Il governo deve prendersi l'impegno di modificare la Bossi-Fini e i decreti sicurezza devono essere aboliti, senza altri annunci a vuoto. Le nostre imprese e i sindaci devono potersi muovere fra regole chiare, ma soprattutto fra regole giuste."