Come sarà il lavoro nel settore del sesso dopo la pandemia di COVID-19?

Durante la crisi scaturita dal coronavirus, il lavoro nel settore del sesso non si è fermato anche se ha visto ristrette le sue condizioni con un’adeguata protezione sanitaria - in molti casi - e soprattutto economica. Il lavoro nel settore del sesso genera molti posti di lavoro che si trovano davanti a un bivio legale: pagano le tasse ma non vedono riconosciuti i diritti basilari legati al lavoro.

Infatti, la maggior parte dei professionisti del sesso è stata costretta a proseguire le proprie attività durante la pandemia, per cui per loro la transizione verso quello che sarà il lavoro nel settore del sesso dopo la pandemia di COVID-19 non sarà molto diversa. Abbiamo parlato con loro e questo è ciò che si aspettano dall’epoca post-coronavirus.

Il lavoro nel settore del sesso, più esposto alla COVID-19

Fin dall’inizio della pandemia, portali web riconosciuti e professionali hanno scelto di seguire le indicazioni fornite dalle autorità che consigliavano agli utenti di cessare l’attività sessuale fino a nuovo ordine. Tuttavia, non tutto il settore ha reagito allo stesso modo.

Anche il lavoro nel settore del sesso ha vissuto e vivrà situazioni ad alto rischio. Anche se si consiglia di evitare i baci con lo scambio di liquidi, nel settore vedono con diffidenza queste raccomandazioni che si adattano poco o per niente alla natura del loro servizio.

Se è vero che non ci sono prove scientifiche che dimostrano che il sesso vaginale o anale sia collegato a casi di contagio, si è consigliato di evitare pratiche di sesso orale finché non si conoscono in maniera più approfondita tutte le vie di trasmissione del virus. Tuttavia, questa modalità di sesso è una delle principali, per cui gli operatori al momento stanno soltanto prendendo precauzioni e chiedendo ai clienti di essere responsabili in caso di sintomi o qualora abbiano sospetti di contagio.

Più misure di protezione... ma chi paga?

Così, gli operatori del sesso interrogati spiegano che si aspettano che a partire da ora il lavoro sessuale abbia lo stesso tipo di misure protettive, ma adattate al loro modo di lavorare.

Secondo la loro testimonianza, una persona in un momento di eccitazione lecca alcune parti dell’altra persona; si tratta di qualcosa di abituale e naturale nei rapporti intimi che aiutano sia il professionista che il cliente ad avere un’esperienza sessuale più completa. Tuttavia, riconoscono che loro stessi prendono più precauzioni quali l’uso delle mascherine quando è possibile o i gel disinfettanti e il lavaggio delle mani e del corpo prima di effettuare il servizio. Tuttavia, denunciano, sono loro ad assumersi il costo extra che tutto questo comporta.

Addio ai night club?

Molti operatori del sesso hanno constatato come i night club siano stati tra i primi a dover chiudere al cospetto di una crisi sanitaria come quella della pandemia. Di conseguenza, molti sono stati costretti a cavarsela da soli per continuare a lavorare e assicurarsi un alloggio, il che ha portato a un incremento delle iscrizioni sui portali.

Questi operatori, liberi dalle restrizioni dei locali e con la possibilità di scegliere il tipo di protezione e di prendersi cura del posto di lavoro (disinfezione) e di loro stessi (disposizione di gel, mascherine, ecc.), difficilmente ritorneranno alle condizioni di prima.