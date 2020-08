Integratori per i capelli: cosa sono, come funzionano, quando prenderli

Prendersi cura di sè è un aspetto fondamentale per apparire belli e sani; i capelli in particolar modo sono un aspetto molto importante ma che spesso può andare incontro ad inconvenienti di vario genere che possono causare disagi ed inestetismi. Un capello curato nel modo giusto è un capello che appare luminoso, folto e ben nutrito.

Fortunatamente in questi casi ci vengono in aiuto gli integratori, in grado di ridare alle nostre chiome forza e lucentezza, contrastandone la caduta e stimolandone la crescita; vediamo quindi, quali caratteristiche devono avere gli integratori per capelli e quali effetti possiamo aspettarci.

Cosa devono contenere gli integratori per capelli

I giusti ingredienti presenti in un integratore per capelli sono fondamentali al fine di garantirne il risultato; un buon integratore, infatti, deve contenere la giusta miscela di aminoacidi, vitamine per rinforzare i capelli, minerali e antiossidanti, i quali, se bilanciati correttamente, permettono di contrastare efficacemente la caduta e rinforzare le lunghezze, così da ottenere capelli sani e forti, in grado di sostenere al meglio lo stress al quale li sottoponiamo quotidianamente.

Vitamine: al fine di ottenere una chioma folta e sana, sono indispensabili le vitamine B5 e B6, coadiuvati al giusto apporti di acido folico, zinco, rame e ferro, infatti, daranno al capello un aspetto molto brillante, riuscendo a dargli, contemporaneamente, forza e salute. Questi ingredienti sono particolarmente indicati per capelli sottili che hanno la tendenza a spezzarsi con facilità. Le vitamine del gruppo D, inoltre, sono in grado di agire direttamente sul bulbo pilifero, favorendone la crescita, mentre la vitamina C è fondamentale per favorire il microcircolo e nutrire il cuoio capelluto.

Amminoacidi: particolarmente importante in materia di amminoacidi e la Metionina, un componente della cheratina, in grado di favorire in modo evidente e rapido la crescita del capelli, soprattutto se unita allo zinco.

Biotina: questa sostanza, fa parte di quelle di cui è composta la creatina; nello specifico contribuisce in modo evidente ad attivare il metabolismo cellulare e a rafforzare la cheratina stessa.

Quando assumere gli integratori per capelli

Il periodo più interessato dal fenomeno della caduta dei capelli, è, notoriamente, l'autunno; è quindi buona norma iniziare i trattamenti a base di integratori almeno un paio di mesi prima di questa stagione, in modo da rafforzare i bulbi piliferi. Per un trattamento efficace con prodotti quale l’integratore Foltina Plus, Krestina Pro, Follixin, è opportuno che questo duri almeno 3 mesi consecutivi. Molto, di fatto, dipende da quanto sia radicato il problema e dal tipo di capello con cui abbiamo a che fare; una perdita di capelli importante, quindi, necessiterà si trattamenti più prolungati nel tempo.

Caduta dei capelli e stile di vita

Uno stile di vita scorretto influisce negativamente su molti aspetti, uno dei quali è, senza dubbio la fragilità dei capelli. A questo proposito, quindi, è necessario unire l'effetto degli integratori con uno stile di vita e abitudini adeguate a contrastare questo fenomeno.

L'assunzione della giusta quantità di proteine è, sicuramente un aiuto molto valido per mantenere i capelli sani e forti. Altro aspetto da non sottovalutare è quello d cercare di non stressare troppo i capelli con trattamenti aggressivi e che possono contribuire al loro indebolimento. Colorazioni aggressive, uso continuo della piastra lisciante, ma anche smog e stress, alla lunga, rovinano e sfibrano i capelli e i bulbi piliferi, tanto da facilitarne la caduta e l'indebolimento.

Conclusioni

Fare uso di un buon integratore per capelli, in conclusione, quindi, può rappresentare un valido aiuto per rallentarne la caduta e dare al capello stesso un aspetto sano e luminoso. Trattandosi di integratori che non presentano controindicazioni, nei casi in cui il problema è particolarmente radicato e difficile da risolvere, quindi, è possibile effettuare più di un ciclo durante l'anno, così da massimizzare i risultati.

Ovviamente per migliorare in modo significativo la salute dei capelli è necessaria, oltre all'assunzione di validi integratori, adottare abitudini che riducano al minimo eventuali danni; il tutto amplificato da un'alimentazione corretta, la quale, notoriamente, influisce sulla salute di tutto l'organismo, compresi i capelli.