Al via a Rifreddo la Festa alla Croce sul Mombracco

Si terrà giovedì 20 agosto la tradizionale escursione alla Croce di Rifreddo. Un evento nato per festeggiare l’apposizione del simbolo in cima al Mombracco e che si ripete ormai ininterrottamente da molti anni. Il programma della manifestazione prevede il ritrovo alle ore 7.45 presso il bianco santuario della Madonna del Devesio ed alle otto la partenza della camminata.



Alle ore 11 si terrà, invece, la Santa Messa presso la croce e successivamente ci sarà il pranzo al sacco presso il rifugio Mulatero. Gli organizzatori precisano che l’escursione non presenta particolari difficoltà ma che comunque per affrontarla occorre un abbigliamento adeguato e soprattutto degli scarponi da trekking.

Per maggiori informazioni contattare don Angelo Vincenti al 347.0349292.