Al via venerdì, a Paesana, la festa patronale di San Bernardo, protettore di Borgo Santa Maria

Niente processione, quest'anno, per la festa patronale di San Bernardo

Paesana ospita, a partire da venerdì, la festa patronale di San Bernardo, protettore del Borgo intitolato a Santa Maria.

Venerdì, 21 agosto, aprirà, nelle piazze del borgo, il luna park, che rimarrà a Paesana sino al 24 agosto. Parallelamente, la Pro loco ha organizzato alcuni eventi collaterali, a partire dalla serata di sabato, alle 21, con il concerto de “Il duetto” in piazza Vittorio Veneto.

Domenica 23 agosto, ore 21.30, spazio alla “Caccia allo staff” per le vie del paese, per poi terminare, lunedì 24 agosto, con la “Veglia sotto le stelle”.

Domenica mattina, inoltre, verrà celebrata la Messa Solenne in onore del Santo Patrono, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria, che quest’anno, causa restrizioni anti-Covid, non contemplerà la processione per le vie del borgo.