Elettra Lamborghini annulla tutti i concerti: cancellata anche la data di Fossano dell'Anima Festival

Elettra Lamborghini, dopo l'annuncio sui social dello stop a tutti gli eventi live, cancella anche la data di Fossano del 26 agosto.



Data in cui, lo evidenziano i fratelli Ivan e Natascha Chiarlo, organizzatori dell’evento, sarebbero state garantite tutte le misure di sicurezza, esattamente come in tutti i concerti già svolti a Cervere, da Daniele Silvestri a Max Gazzè. “Accettiamo la decisione dell’artista, ma crediamo che ci sia differenza tra uno spettacolo in una discoteca e quello che avevamo programmato a Fossano, con le persone sedute e distanziate. E’ un’estate complicata per gli eventi, lo sapevamo fin dall’inizio, ma abbiamo comunque deciso di organizzare l’Anima Festival, accettando le nuove regole e, soprattutto, facendole rispettare”, commentano i fratelli Ivan e Natascha Chiarlo, direttori artistici della kermesse musicale.





Ricordiamo che sono invece confermati tutti gli altri eventi in programma a Fossano, in piazza Castello, e realizzati con la collaborazione del Comune.

Il 22 agosto Francesco Gabbani, il 1° settembre Shiva e il 5 Guè Pequeno.

Tutte le eventuali variazioni legate all’evoluzione della situazione in atto saranno comunicate sul sito www.animafestival.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/animafestivallive/ Ricordiamo che tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili sul sito www.animafestival.it oppure telefonando al numero 347 807 2022.



Vista l'Emergenza Covid-19 attualmente in corso vi preghiamo di prestare attenzione alle seguenti regole:

- portare con se' ed utilizzare la mascherina;

- usare il gel lavamani che trovate all'interno dell'area concerti;

- evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt;

- per accedere all'area dell'Anfiteatro raccoglieremo (ai soli fini del Covid-19) il vostro nome e numero di telefono.





Siete pregati di scaricare e stampare il modulo da consegnare alla cassa per evitare code ed assembramenti. Potete scaricare il modulo direttamente da qui: http://www.animafestival.it/firma-covid-19.pdf