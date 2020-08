“Esuberanze Geometriche”, le opere di Francesco Paula Palumbo tornano a Palazzo Samone per

Dopo il grande successo della Mostra dell’anno scorso intitolata “A Cuneo vent’anni dopo” (Sala Mostre della Provincia), le opere di Francesco Paula Palumbo ritornano in città con “Esuberanze Geometriche”. Ancora più numerose, per diffondere ulteriormente una tecnica pittorica originale, particolareggiata, ricca di simbolismi e riferimenti a un personale percorso mistico-evolutivo. Con la Mostra a Palazzo Samone, organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cuneo, si celebra così un’artista sempre più collocato nell’orizzonte culturale della Città.



Orari della mostra e informazioni:



Palazzo Samone - via Amedeo Rossi, 4 (piano terra) – Cuneo

Orario di apertura: 15.30 – 19.30, dal 27 agosto al 13 settembre



Per informazioni:

Prof. Claudio Palumbo

Tel. 339 5905607 - 329 6295129

e-mail: claudio.palumbos@gmail.com / claudio.palumbo@unipr.it