Secondo appuntamento con “L’alba della Valle Varaita” a Brossasco

Sabato 21 agosto 2020 a Brossasco secondo appuntamento con “l’alba della Valle Varaita”.



L’evento prevede un concerto all’alba presso Seganvia – Porta di Valle: un modo diverso per iniziare la giornata e una bella opportunità per ascoltare musica nel silenzio di questo magico momento in cui sorge il sole.



Alle 5 nel giardino di fronte a Segnavia Porta di Valle saranno il saxofono di Filippo Ansaldo e il violino di Nicolò Bottasso ad essere “In equilibrio sul filo”. Un bilanciamento sonoro fra timbri, armonie e contrasti, alla ricerca dell’equilibrio.

Dalle 6 sarà possibile fare colazione presso il bar di Segnavia.

Concerto all’aperto a cura de “La Fabbrica dei Suoni” ad ingresso libero e gratuito grazie al contributo del Comune di Brossasco.