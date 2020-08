Torna “Racconigi si racconta”, approfondimento su Emanuele Filiberto

Torna “Racconigi si racconta” con l'appuntamento previsto per il calendario “L'essenziale è barocco”. Domenica 23 agosto, la visita con approfondimento, punterà l'attenzione su uno dei più interessanti Principi del casato Savoia Carignano, Emanuele Filiberto. L'evento che ricordiamo è la sua nascita avvenuta il 20 agosto 1628. Non si tardò a capire che il piccolo aveva un problema: era sordo. La sua fu quindi una vita piena di ostacoli, ma Emanuele Filiberto era intelligente, tenace e curioso. A lui dobbiamo la trasformazione del Castello di Racconigi da struttura militare a residenza di villeggiatura.



Questa ed altre piccole curiosità, attendono i visitatori che vorranno seguire le guide Conitours dell'Ufficio Turistico.



Chi vorrà godersi a pieno la giornata, troverà le vie di Racconigi invase dalle bancarelle del Mercatino Trovarobe. Un buon motivo per scoprire il centro storico.



In piazza Burzio, aspettano i più curiosi i volontari dell'associazione Sul Filo della Seta che apriranno le porte al Museo Giardino della Civiltà della Seta.



Gli appassionati di natura, potranno percorrere i viali del Parco del Castello che, anche se non completamente fruibili, offrono diversi meravigliosi scorci ideati da Xavier Kurten per il re Carlo Alberto. Anche il Centro Cicogne e Anatidi Federato LIPU attende, con i suoi ospiti di ogni specie, curiosi esploratori pronti ad assaporare il silenzio ed i suoni della natura.



ORARI VISITE UFFICIO TURISTICO:

CASTELLO DI RACCONIGI

Sabato 22 agosto – ore 14:15 – 16:15

Domenica 23 agosto – ore 11:15 – 14:15 – 16:15



COSTI

Visita con guida: Intero 7,00 E; Ridotto 7-17 anni, 3,00 Euro; Gratuito minori di 7 anni

Biglietto d'ingresso al Castello: Intero 5,00 E; Gratuito per i minori di 18 anni e possessori Abbonamento Musei Piemonte.



APPUNTAMENTO: Ufficio Turistico, Palazzo Municipale (di fronte al Castello)



Per informazioni e prenotazioni:

Ufficio Turistico di Racconigi - Conitours – 392 081 1406 – visitracconigi@gmail.com



MUSEO DELLA SETA

Domenica 23 agosto – ore 10:00 – 12:30 e 14:30-17:00



COSTI: 1,00 E; Gratuito possessori Abbonamento Musei



CENTRO CICOGNE E ANATIDI – FEDERATO LIPU

Da martedì a domenica ore 9:30-19:0



COSTI: Intero 7,00 E; Ridotto 5,00 E.



Informazioni generali: https://www.visitracconigi.com/racconigiestate