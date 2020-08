Un successo la terza edizione di Circondata Festival di Circo

Sabato 15 agosto si è conclusa la terza edizione di Circondata Festival di Circo contemporaneo e arti performative. Quest’anno la terza edizione di questo Festival in continua crescita è stata presentata all’interno della 52^ edizione della Mostra

dell’artigianato artistico nella meravigliosa cornice di Piazza Maggiore consolidando ulteriormente la preziosa sinergia del lavoro di rete con l’associazione la Funicolare e grazie al sostegno del Comune di Mondovì e della Fondazione CRC.



Per tre giorni sono andati in scena artisti di levatura internazionale; sul grande palco allestito di fronte alle gradinate in pietra sulle quali è stato allestito un impianto di sicurezza necessario per il contingentamento del pubblico che ha reso possibile lo svolgimento degli spettacoli in sicurezza.



Sono stati realizzati degli adesivi che sono stati applicati sulle gradinate al fine di favorire il distanziamento del pubblico con un approccio visivo immediato. Anche la grafica degli adesivi è stata pensata con un’idea artistica che ha ripreso la forma del famoso piatto di ceramica, simbolo della Mostra che ha ospitato il Festival,

all’interno del quale sono stati inseriti tutti i loghi delle diverse manifestazioni che, in questa difficile estate di emergenza sanitaria, hanno trovato spazio all’interno della Mostra dell’artigianato artistico.



L’associazione L’albero del Macramè che tre anni fa in collaborazione con il Comune di Mondovì ha creato Circondata Festival è riuscita a gestire l’impianto di sicurezza raccogliendo le prenotazioni per i posti a sedere on-line e garantendo lo svolgimento degli spettacoli in sicurezza. Questo è stato possibile anche grazie alla Polizia Municipale che è stata presente sulla piazza ed ha aiutato gli organizzatori a garantire la sicurezza anche al di fuori dell’area dedicata alle sedute del pubblico.



La direzione artistica del Festival ha messo in scena spettacoli che hanno adottato differenti linguaggi che sono stati molto apprezzati dal pubblico. Ad esempio il Circo Bipolar con il suo Cabaret multidisciplinare ha presentato personaggi appartenenti ad un immaginario comune che ha riportato il pubblico alla memoria del Circo tradizionale con un simpatico e dispettoso giocoliere ed una affascinante acrobata aerea che si sono rincorsi e incontrati tra un brindisi ad altezza vertiginosa e le “colonne” di una sarcastica “settimana enigmistica”.



La serata conclusiva di ferragosto è stata invece affidata alla Compagnia del Magdaclan che hanno portato sul palco di Circondata “Sic Transit” uno spettacolo di Circo contemporaneo di altissimo livello che ha incantato e conquistato il pubblico con una riflessione comica e molto profonda sulle incongruenze e sulle distorsioni della società moderna. Proprio davanti alla Chiesa della Missione dove il popolo veniva coinvolto nelle funzioni religiose attraverso il “Teatro del Sacro”, Sic Transit ha presentato al pubblico una stravagante visione di un’ improbabile messaggero

che, attraverso un’ immagine nuova e attraverso una comunicazione moderna e paradossale, si avvale di tecnologia e di un linguaggio moderno di tendenza per tentare, inutilmente, di correggere e ribaltare le sorti dell’intero genere umano, ormai

intrappolato nella ricerca estetica ed effimera della frenetica vita moderna.



Terminato il Festival, il girono 16 agosto tra temporali e raffiche di vento, in Cascina Macramè è andata in scena la nuova compagnia Sciame creata dalla giovane danzatrice e regista Marianna Basso e da quattro giovani e talentuosi artisti che sono stati in residenza d’artista per 10 giorni ed hanno creato il nuovo spettacolo

“Miomiele”.



Al termine della serata si sono esibiti due giovani gruppi musicali i “One Crossed Tick” e “The Workers” che hanno presentato le loro nuove creazioni musicali. Alla serata è stato presente il documentarista Sandro Bozzolo che si è occupato di realizzare video di promozione dei tre gruppi e i tecnici del Service Big Talu che si sono occupati delle registrazioni musicali Live.



Questi percorsi di creazione affiancati al Festival sono dedicati agli artisti emergenti e vogliono offrire nuove opportunità per nuove creazioni artistiche e materiale promozionale per queste giovani realtà che si stanno affacciando nel circuito dello spettacolo dal vivo.



Il progetto, promosso dall’ associazione L’albero del Macramè, è denominato Green Circus ed è realizzato nel centro di creazione Cascina Macramè grazie al contributo della Fondazione CRC all’interno del bando “Residenze d’artista”.