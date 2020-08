Costigliole, architetto e psicologo in corsa per il municipio

Sono due le liste, entrambe civiche, che si confronteranno nelle urne il 20 e 21 settembre a Costigliole Saluzzo.



“Insieme per Costigliole”, in qualche modo erede della maggioranza uscente “Futuro Comune”, sarà guidata dall’assessore uscente ad Ambiente, Innovazione, Sicurezza e Affari legali Fabrizio Nasi, 50 anni, architetto libero professionista.



Al suo fianco solo più tre esponenti della maggioranza uscente: Nicola Carrino, anch’egli assessore con delega a Bilancio, Sport e Giovani e i consiglieri Ivo Sola e Renato Giordanino.



Si ritirano invece dalla competizione elettorale l’attuale sindaco Livio Allisiardi, che avrebbe avuto la facoltà di un ulteriore mandato, la vice Milva Rinaudo e l’assessore al Commercio Antonino Bertolotto e buona parte dei consiglieri.



La nuova formazione si presenta dunque rinnovata per circa i due terzi.



A sfidare l’architetto Nasi sarà ancora una volta lo psicologo Sergio Brocchiero, 60 anni, amministratore di lungo corso. Brocchiero è stato in Comune dal 1985 al 1995, prima come assessore e poi, per otto anni, come sindaco, dal 1987 al 1995. Attualmente è capogruppo della minoranza.



Con lui si ripresentano due dei consiglieri uscenti di minoranza Stefano Rovera e Raffaele Pietrangelo, mentre non si ricandida Alvaro Inaudi.



La formazione di Brocchiero manterrà la stessa denominazione di cinque anni fa: “Progetto Comune”.



Nella vicina Rossana, scende in pista Giuliano Degiovanni, 52 anni, consulente fiscale, ex presidente regionale dell’Unpli, l’associazione della Pro loco. Per scongiurare il rischio del non raggiungimento del quorum, come verificatosi nella scorsa tornata quando la lista del sindaco uscente Maurizio Saroglia (che questa volta non si ripresenta, ndr) non arrivò al 50%, voci di paese dicono si stia concordando una seconda lista, guidata da Danilo Cosio, contitolare della tipografia Technograf di Piasco.



Il paese del fungo e della castagna è stato gestito in questi anni dal commissario prefettizio Marinella Rancurello.



Costigliole e Rossana sono gli unici due Comuni del Saluzzese chiamati alle urne in questa tornata.



Le liste, in fase di ultimazione, dovranno essere depositate entro sabato.