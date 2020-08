Il candidato a sindaco per Vicoforte Gian Pietro Gasco presente la lista "Insieme per Vicoforte. L'ex bancario, ora in pensione, 64enne avrà in lista come candidati consiglieri in ordine alfabetico Dario Bosso (65 anni, artigiano), Gabriele Bovetti (46 anni, dirigente d'azienda), Grazia Della Terza (58 anni, pensionata ex dirigente Asl), Lorenzo Fulcheri (21 anni, studente universitario), Sebastiano Massa (73 anni, pensionato ex insegnante), Barbara Nano (49 anni, psicologa), Pietro Nasi (45 anni, artigiano), Guido Picco (62 anni, commerciante), Valentina Pirotti (33 anni, insegnante), Chiara Ricci (20 anni, studentessa universitaria), Sergio Sciandra (54 anni, operaio-scultore) e Mario Viola (43 anni, dirigente d'azienda).