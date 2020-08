Sci di fondo: la nazionale francese sugli skiroll nelle valli cuneesi con Lorenzo Romano (VIDEO)

Allenamenti sugli skiroll nelle vallate cuneesi (Stura, Varaita e Maira) per una parte della nazionale francese di sci di fondo.

I medagliati olimpici Gaillard, Manificat, Backscheider, Parisse ed i promettenti U23 Lapierre e Lapalus, dopo avere pernottato in tenda ad Aisone, sono partiti dal centro di Demonte in mattinata per una intensa seduta di lavoro che ha toccato il Fauniera, Sampeyre e il Colle dell'Agnello.

Con loro anche il nazionale azzurro di Demonte Lorenzo Romano

Nel VIDEO la partenza del gruppo da Demonte

Su Fondoitalia.it il servizio completo