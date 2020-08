Mascherina anti Coronavirus: obbligatoria sì, ma elegante e fashion

Se mascherina deve essere, che sia fashion! A partire dal 17 agosto, è scattato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle ore 18 alle ore 6. Impossibile farne a meno.



Le nuove regole fissate dal Governo sono chiare e prevedono l’uso dei dispositivi di protezione individuale in tutti i luoghi in cui possono formarsi assembramenti.



E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, la gente non è sfuggita al richiamo di mascherine eleganti e originali. Lo racconta il ricco assortimento che si vede in passerella per le vie del centro di Bra per un oggetto destinato a diventare un accessorio di tendenza.



Dopo mesi di anonime mascherine sanitarie, ecco quelle sbocciate in grande varietà di colori e fantasie esclusive. Si va da mascherine costose e griffate a quelle fatte da piccoli laboratori artigianali (importante una raccomandazione: le mascherine fashion non sono sicure dal punto di vista medico e andrebbero sempre usate sopra quelle chirurgiche).



Spulciando i post di Facebook, vi sarà capitato di incrociare qualche modello. Interessante l’atelier di Paolo Perugini che per realizzare le mascherine ha utilizzato kimono giapponesi (internamente sono di cotone stampato a Nara). Artigianali anche quelle di Paola Caterina D’Arienzo, la Fata Lina della Melevisione, che mostra sui social le sue mascherine chic, abbinate nello stesso colore anche alla borsetta shopper.



L’imprenditrice/cantante, Elettra Lamborghini, invece, regala una mascherina leopardata a chi acquista un capo della sua collezione. Molto apprezzate dalle influencer, tra cui Chiara Ferragni, le mascherine realizzate dall’artista Etai Drori di Los Angeles, che ha usato gli asciugamani di Louis Vuitton e la tela monogram per creazioni molto originali.



A Bra mascherine ne abbiamo? Certamente sì! Partiamo dalle mascherine coordinate con il vestito proposte nei più svariati negozi oppure sulle bancarelle del mercato. In denim, tempestate di paillettes oppure nere con logo del Lions Bra Host di Francesca Semeraro. Un’illustre creativa come Egle Montersino lavora con fantasia e grazia: mascherine realizzate ad uso domestico con scampoli di merceria.



Pizzo, raso, seta ed elastici della lingerie chiudono la nostra carrellata, candidandosi per una serata di gala, firmata da Nelly Boccato. Insomma, la parola d’ordine è glamour, come nel caso del brand Cardonell, tutte mascherine realizzate a mano e dunque uniche.



Perché protetti sì, ma sempre con stile, come suggeriscono le foto in copertina. Indovinate un po’ di chi? Vi diciamo qui i nomi random, tanto avrete già capito: Sarah e Pino Berrino con la piccola Elisa, Maria Milazzo e Claudio Gallizio, Lorena Battaglino, Isabella Bassi, Luciano Leone, Caterina Milanesio, Anna Conti, Silvia Strumia, Filippo Palazzolo, Gianni Milanesio, Tonino Traversa, Daniela Caggiano, Irene Bottero, Giorgio Revelli, Franco Canopale, Marco Coraglia, Maura Boccato, Anna Maria Berbotto, Alessandra Camerota, Norma Costantino, Giovanni Botta, Cristina Giordana, Armando Verrua e Massimo Dipietro. Special guest: Margherita Fumero. Grazie!