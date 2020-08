Volley femminile: #iosostengoLPM, a settembre tutte le info per essere vicino alle pumine

La LPM BAM Mondovì si prepara a disputare la sua quinta stagione in Serie A2, pur nel contesto di incertezza che ancora caratterizza il mondo pallavolistico e sportivo in generale.

Per questo motivo la società sta predisponendo una campagna abbonamenti un po'diversa dal solito di cui illustrerà i dettagli tra qualche settimana.

La nota ufficiale della LPM Pallavolo Mondovì

"La quinta stagione della LPM BAM Mondovì in Serie A2 è alle porte, seppur con molte incertezze. Ad oggi il fischio d’inizio è previsto per domenica 20 settembre, ma le linee guida attuali non ci permettono l’ingresso al pubblico, come di consueto. Bisogna quindi avere ancora un po’ di pazienza: Lpm pallavolo Mondovì si sta muovendo per offrire ai tanti tifosi l’opportunità di essere al fianco della squadra.

Vi anticipiamo che non si tratterà, per forza di cose, di una campagna abbonamenti “tradizionale”, ma vi offriremo la possibilità di sottoscrivere una “card sostenitore”, con omaggi, sconti e agevolazioni …ed eventuale prelazione sull’ingresso al PalaManera.

Vi chiediamo di aspettare l’inizio di settembre, per avere tutte le informazioni!"