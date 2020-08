"Estremizzazione irresponsabile del 'divertimento', il nostro sonno va salvaguardato", il comitato del centro storico scrive al comune

Arriva dal comitato del centro storico di Cuneo una missiva riguardante la "persistenza di schiamazzi nella città vecchia".



Riportiamo integralmente la lettera di lamentela giunta alla nostra redazione e inviata al comune di Cuneo.

Noi residenti o domiciliati nel centro storico di Cuneo lamentiamo il disagio prodotto dai molti locali pubblici aperti fino a notte.



Non siamo intrinsecamente contrari alla cosiddetta movida, anzi riteniamo che abbia contribuito a vivacizzare l'intero centro e a renderlo più sicuro, vivibile, gradevole.



Ciò che ci offende è l'estremizzazione irresponsabile del "divertimento" con musiche ritmate dai toni bassi, vociare a volumi troppo elevati con improvvisi scoppi di risate o applausi o vere urla, cori da stadio all'una del mattino durante o dopo le partite sportive trasmesse in diretta... E, in sovrappiù, nessun rispetto delle regole di distanziamento per la prevenzione Covid.



Chiediamo alla Municipalità e alle Forze dell'ordine che il nostro legittimo sonno venga salvaguardato; chiediamo agli esercenti la responsabilità di non incitare bensì calmierare i propri avventori, affinché l'intera comunità possa vivere in pace e soddisfazione.

Gli abitanti



La Presidenza del Comitato centro storico a nome di tutto il quartiere