Intervento degli operai forestali a Castelnuovo di Ceva, i ringraziamenti del sindaco

In occasione dell’intervento programmato di pulitura, taglio piante ingombranti/pericolose e per dar luce a strade comunali inghiottite dalla vegetazione da parte delle Squadre Forestali Regionali, il sindaco ringrazia a nome dell’intera comunità di Castelnuovo, e di quanti, occasionali o assidui frequentatori del nostro paese, che dopo questo lavoro potranno nuovamente fruire di queste strade secondarie agevolmente e in sicurezza, Stiamo parlando della squadra forestale della Regione Piemonte "Langa Cebana n. 95” e del dott Alessandro Turco direttore dei lavori, per l'organizzazione e il coordinamento del servizio svolto.



Da oggi 3 strade comunali di vitale importanza per il nostro Paese sono di nuovo agevolmente percorribili da mezzi di trasporto e all'occorrenza da mezzi di soccorso. La squadra Forestale della Regione Piemonte ha svolto un servizio prezioso impegnandosi per una quindicina di giorni nel lavoro manuale di taglio piante e arbusti ai lati delle strade con l'accatastamento del legname e dei rami.+

Oggi più che mai le nostre amministrazioni non hanno mezzi e risorse economiche per effettuare queste tipologie di interventi che oltre a valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico dei territori montani salvaguardano non solo il territorio in sé ma sono il baluardo per la sicurezza e l'incolumità delle zone a valle in concomitanza con eventi calamitosi di grande portata, basti pensare l'importanza di poter raggiungere siti lontani dal concentrico con mezzi idonei in caso di incendi, dissesti idrogeologici, smarrimento di persone, oltre naturalmente migliorare la vivibilità e la fruibilità del territorio da parte dei residenti e degli avventori amanti della natura.

Per questo motivo voglio elogiare questo servizio della Regione Piemonte, che nel mezzo di tanta negatività funziona egregiamente con la speranza di mai sentire la parola "tagli" ma semmai "potenziamenti", sia di organico sia di mezzi meccanici messi a disposizione delle scquadre.

Il sindaco Marco Rebuffo