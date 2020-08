A Mondovì i biglietti e abbonamenti degli spettacoli annullati convertiti in “buoni acquisto”

Il Comune di Mondovì, di concerto con la Fondazione “Piemonte dal Vivo”, informa tutti gli abbonati e i possessori di biglietti singoli per la Stagione teatrale cittadina 2019-2020 che, considerata l’attuale situazione pandemica, la normativa vigente e i confronti intercorsi con le compagnie teatrali, al momento non è possibile riprogrammare gli spettacoli annullati presso il Teatro Baretti nei mesi di marzo e aprile 2020.



In particolare, gli spettacoli annullati sono “Filo Filò”, di e con Marco Paolini, originariamente in calendario per il 15 e il 16 marzo 2020; “Non è vero ma ci credo”, di Peppino De Filippo, con Enzo De Caro e la regia di Leo Muscato (programmato per la serata del 26 marzo), ed “Emisfero” a cura del circo MagdaClan (fuori abbonamento, in programma dal 24 al 26 aprile 2020).



La Fondazione Piemonte dal Vivo, d’intesa con il Comune, provvederà, dunque, all’emissione di voucher di valore pari al corrispettivo economico dei titoli d’accesso per gli spettacoli annullati. Tali buoni potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2021 per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli organizzati nell’ambito del circuito regionale “Piemonte dal Vivo”.



Gli abbonati e i possessori di biglietto riceveranno il voucher via mail o potranno ritirarlo, a partire da giovedì 20 agosto 2020, presso lo sportello ITUR di via San Lorenzo 1, a Mondovì Breo, previo appuntamento da fissarsi telefonicamente al numero 0174 553069.



Il pubblico della stagione teatrale è gentilmente pregato di restituire i biglietti singoli e i ratei di abbonamento inutilizzati presso l’Ufficio ITUR.