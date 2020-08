A Verzuolo procedono i lavori al ponte della Villa: progetto da 227mila e 380 euro

L’estate non rallenta il lavoro dell’Amministrazione comunale di Verzuolo. Proseguono i lavori al ponte della Villa, tra i simboli del Borgo Antico e che, attraversando rio Bealerasso, consente di arrivare all’antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo e al Castello.



Il progetto complessivo ha un valore di 227mila 380 euro: consiste nell’eliminazione del sovraponte installato a fine Anni 90 per ovviare all’utilizzo del ponte Medioevale di cui non fu verificata la tenuta; verifica ora in programma per poi procedere con i dovuti rinforzi. Obiettivo valorizzare la zona dal punto di vista dell’arte, della cultura, dell’ambiente, del paesaggio e del turismo lento, generando così ricadute economiche positive per tutta Verzuolo.



Non solo lavori nell’estate 2020 di Verzuolo, ma anche manifestazioni sempre nel rispetto della normativa anti-Covid19. Dopo il successo del Centro Estivo “Rigenera Estate” e del cinema all’aperto “Condi.visione”, si sono concluse le iscrizioni a “Settembre ragazzi”, con 112 iscritti, la settimana che il Comune di Verzuolo e le parrocchie della cittadina realizzano da lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre per bambini e ragazzi di Elementari e Medie di Verzuolo.



Un’iniziativa nuova per accompagnare i giovani verso l’inizio della scuola. Una settimana di giochi e sport in collaborazione con le associazioni sportive locali, ma anche l’occasione per finire tutti insieme i compiti delle vacanze. I gruppi saranno divisi tra Palazzo Drago e gli oratori di Villanovetta, Santa Maria e San Filippo. L’iniziativa culminerà con una festa finale, il pomeriggio di lunedì 14 settembre, in concomitanza con la festa patronale nel Nome di Maria. Alle famiglie è stato richiesto un contributo di 10 euro a bambino.