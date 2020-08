Alla scoperta della cappella di San Sebastiano a Monterosso Grana a cura della Delegazione FAI Saluzzo

Domenica 30 agosto in occasione del Roumiage 2020. Prenotazione obbligatoria per il rispetto delle norme di sicurezza. La cappella è un luogo d’arte che riporta al ’400 saluzzese e al maestro del Villar



In occasione del Roumiage 2020, riconfermando la sinergia dello scorso anno con l’organizzazione, la Delegazione FAI Saluzzo ripropone, domenica 30 agosto a Monterosso Grana (val Grana) la scoperta della cappella di San Sebastiano, grazie all’apertura e alle visite guidate con i volontari della Delegazione.



Si tratta di un meraviglioso luogo d’arte che riporta al ‘400 saluzzese e alle opere del maestro del Villar, Pietro da Saluzzo. Una cappella interamente affrescata da un’ unica bottega e per questo particolarmente significativa.



Le visite verranno effettuate dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 a gruppi di 10 persone massimo, ogni 30 minuti.



Per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza anticontagio Covid 19, che saranno mantenute in loco, le prenotazioni sono obbligatorie (dal 19 al 28 agosto) via email: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it e telefono al numero 3703069154).



Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 3 euro per gli iscritti al FAI e di 5 euro per i non iscritti.



