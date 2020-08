Gli alpini monregalesi ripuliscono il rifugio Sandro Comino nel comune di Roccaforte

Un tempo seguito dal Gruppo di Roccaforte della Sezione monregalese che da anni ne ha abbandonato la gestione, di proprietà del Comune di Roccaforte, gli Alpini sono tornati insieme ad Operatori comunali per la pulizia del sito diventato nel tempo luogo di abbandono di materiale e rifiuti vari.



Martedi’ 18 agosto i volontari hanno ripulito l'area e predisposto ben 8 sacconi per verranno elitrasportati a valle per lo smaltimento. Il Sindaco di Roccaforte Paolo Bongiovanni e il Presidente della Sezione ANA Gianpiero Gazzano ringraziano quanti hanno collaborato per il lavoro svolto al rifugio dedicato all'alpinista Sandro Comino edificato nel 1978 e posto a 1795 metri sulla Sella del Cars. Nella foto i Volontari presenti.